Деменко считает, что Кузяев выбрал «Гавр» не из-за финансов
Бывший нападающий «Зенита» Максим Деменко высказался о переходе экс-полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева во французский «Гавр».
«У Далера есть хорошие физические качества, он работяга. Самое главное, чтобы его травмы не преследовали. Для себя он выбор сделал однозначный в плане не финансовом — он действительно хочет поиграть в европейском клубе. Он больше игрок разрушения и атакующих действий, любит выбегать вперед. Не знаю, как его видит в команде тренер. Очень важно выбрать свою команду, а как пойдет дальше, тяжело говорить. Ожидания бывают одни, а все может пойти по-другому. Но он может помочь команде, однозначно. Он работоспособный, мы видели, сколько сезонов он провел без травм и в хорошем физическом состоянии. И дело точно не в финансах, думаю, «Зенит» предлагал ему хорошие условия. Но он давно хотел в Европу», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».
В сезоне-2022/23 Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.
«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.
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4
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5
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6
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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