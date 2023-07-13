Французский журналист пожелал Кузяеву удачи в «Гавре»
Журналист французского издания «Nice-Matin» Кристофер Ру высказался о переходе полузащитника сборной России Далера Кузяева в «Гавр».
«Во Франции плохо знают Далера Кузяева — это не Александр Головин, который ехал сюда молодым талантом. Все, что можно сказать, это то, что мы, французы, всегда удивляемся, когда российский игрок попадает в клуб лиги 1. Для нас этот переход — сюрприз. Это не частое и действительно редкое событие для нашего футбола. Все потому, что россияне не очень хотят уезжать из РПЛ и России. Однако можно пожелать Кузяеву удачи в «Гавре», который в этом сезоне будет бороться за выживание», — приводит слова Ру Sport24.
В сезоне-2022/23 Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.
«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|00:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -