«ПСЖ» исполнилось 50 лет. Сегодня команда сыграет с «Аталантой» в Лиге чемпионов

Сегодня отмечает юбилей футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». «ПСЖ» был основан 50 лет назад. Сообщение в честь юбилея опубликовано в официальном Twitter клуба.

За свою историю клуб девять раз выиграл чемпионат Франции, 13 раз — Кубок страны и еще девять — Кубок лиги. Также в активе парижан девять Суперкубков Франции. В 1996 году «Пари Сен-Жермен» стал победителем Кубка обладателей Кубков.

Сегодня команде предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Матч состоится в Лиссабоне и начнется в 22.00 по московскому времени.