«ПСЖ» исполнилось 50 лет. Сегодня команда сыграет с «Аталантой» в Лиге чемпионов
11:43
Сегодня отмечает юбилей футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». «ПСЖ» был основан 50 лет назад. Сообщение в честь юбилея опубликовано в официальном Twitter клуба.
????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2020
5?0? ans ?#WeAreParis pic.twitter.com/1QQMxPmVEJ
За свою историю клуб девять раз выиграл чемпионат Франции, 13 раз — Кубок страны и еще девять — Кубок лиги. Также в активе парижан девять Суперкубков Франции. В 1996 году «Пари Сен-Жермен» стал победителем Кубка обладателей Кубков.
Сегодня команде предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Матч состоится в Лиссабоне и начнется в 22.00 по московскому времени.
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