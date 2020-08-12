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«ПСЖ» исполнилось 50 лет. Сегодня команда сыграет с «Аталантой» в Лиге чемпионов

11:43
&quot;ПСЖ&quot; отмечает юбилей. Фото ФК "ПСЖ".
&quot;ПСЖ&quot; отмечает юбилей. Фото ФК "ПСЖ".
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Сегодня отмечает юбилей футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». «ПСЖ» был основан 50 лет назад. Сообщение в честь юбилея опубликовано в официальном Twitter клуба.

За свою историю клуб девять раз выиграл чемпионат Франции, 13 раз — Кубок страны и еще девять — Кубок лиги. Также в активе парижан девять Суперкубков Франции. В 1996 году «Пари Сен-Жермен» стал победителем Кубка обладателей Кубков.

Сегодня команде предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Матч состоится в Лиссабоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

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