«Не говорите моим родителям или УЕФА». Горецка срезал сетку ворот после финала Лиги чемпионов

«Бавария» после победы в финале Лиги чемпионов над «ПСЖ» (1:0) срезала сетку с ворот стадиона «Да Луш». В процессе принял участие Леон Горецка, который, видимо, взял часть сетки себе домой.

«Не говорите моим родителям или УЕФА», — написал Горецка в Twitter.

Don't tell my parents or the UEFA. ??? pic.twitter.com/7Xz5kOUtX4 — Leon Goretzka (@leongoretzka_) August 24, 2020

Обычай срезать сетку после побед в крупных турнирах пришел из баскетбола, где после крупных побед команды иногда срезают сетку с кольца.