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«Не говорите моим родителям или УЕФА». Горецка срезал сетку ворот после финала Лиги чемпионов

13:50
Леон Горецка. Фото Twitter
Леон Горецка. Фото Twitter
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«Бавария» после победы в финале Лиги чемпионов над «ПСЖ» (1:0) срезала сетку с ворот стадиона «Да Луш». В процессе принял участие Леон Горецка, который, видимо, взял часть сетки себе домой.

«Не говорите моим родителям или УЕФА», — написал Горецка в Twitter.

Обычай срезать сетку после побед в крупных турнирах пришел из баскетбола, где после крупных побед команды иногда срезают сетку с кольца.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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