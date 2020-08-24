Зинченко прямо во время свадьбы извинился за слова своей жены о Гвардьоле

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принес извинения за слова своей жены журналистки Влады Седан по поводу главного тренера клуба Хосепа Гвардьолы. После поражения «Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Лиона» (1:3) Влада Седан взяла интервью у Зинченко, вызвавшее большой резонанс, а после этого выложила видео, в котором раскритиковала тактику Гвардьолы.

По словам Зинченко, он написал объяснение прямо во время свадьбы.

«Друзья, я хочу сказать пару слов по поводу интервью, — написал Зинченко в сториз Instagram. — Во-первых, я не говорил ничего осуждающего по поводу тактики, так что пожалуйста, не переиначивайте мои слова. Я объяснял, что футболисты понимаем эффект различной тактики и то, как к ней адаптироваться. В тот день мы проиграли «Лиону», но это не значит, что тренер был неправ. Если вы посмотрите мои интервью в прошлом и то, как я общаюсь с тренером, вы поверите мне. Он — номер один.

Во-вторых, по поводу моей жены. Она хоть и журналистка, но еще и фанатка. На протяжении всего сезона она путешествовала с нами, была на домашних и выездных матчах, потому что она большая фанатка «Сити»! На видео вы видите ее эмоции сразу после игры, и она высказала мнение, как делают все фанаты, потому что она желает нам всего наилучшего. Мы понимаем, что она не должна была публиковать это в соцсетях, потому что она моя жена, но она не пыталась высказать журналистское мнение о тренере, она просто выразила свое разочарование как фанатка.

Я сейчас пишу об этом прямо на свадьбе вместо того, чтобы наслаждаться невероятным моментом, потому что не могу это игнорировать и пропустить. Надеюсь на ваше понимание".