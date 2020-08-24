Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

158 человек задержано после погромов в Париже

14:57
Столкновения фанатов с полицией в Париже. Фото Reuters
Столкновения фанатов с полицией в Париже. Фото Reuters

158 человек было задержано в Париже в ходе беспорядков в ночь с 23 на 24 августа, сообщает France 24. Среди них 49 несовершеннолетних. Семеро уже отпущены, 151 остается под стражей.

Погромы начались после поражения «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1). Парижский клуб впервые в истории играл в решающем матче еврокубка. Первые столкновения фанатов с полицией произошли еще по ходу встречи.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




Прямой эфир
Прямой эфир