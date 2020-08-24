158 человек задержано после погромов в Париже

158 человек было задержано в Париже в ходе беспорядков в ночь с 23 на 24 августа, сообщает France 24. Среди них 49 несовершеннолетних. Семеро уже отпущены, 151 остается под стражей.

Погромы начались после поражения «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1). Парижский клуб впервые в истории играл в решающем матче еврокубка. Первые столкновения фанатов с полицией произошли еще по ходу встречи.