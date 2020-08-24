Хорватский футбольный союз дал совет «ПСЖ», как выиграть Лигу чемпионов

Хорватский футбольный союз в Twitter дал совет «ПСЖ», что нужно сделать для победы в Лиге чемпионов. По мнению пресс-службы организации, команде необходимо иметь в составе хорвата.

«Эй, «ПСЖ», кажется, есть рецепт победы в Лиге чемпионов. Как насчет игрока сборной Хорватии в это трансферное окно?» — написал Хорватский футбольный союз в Twitter.

? Hey @PSG_English, it seems there IS a recipe for winning the @ChampionsLeague trophy... how about a #Croatia international in this summer transfer window? ?#UCLfinal pic.twitter.com/uNq4GwgexX — HNS (@HNS_CFF) August 24, 2020

В 2013 году в составе победителя Лиги чемпионов «Баварии» выступал Марио Манджукич, в 2014, 2016, 2017 и 2018 трофей брал «Реал» с Лукой Модричем, в 2015-м — «Барселона» с Иваном Ракитичем, в 2019-м — «Ливерпуль» с Деяном Ловреном. В этом году «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, победив в финале «ПСЖ» 1:0. В середине второго тайма на замену у мюнхенцев вышел Иван Перишич.