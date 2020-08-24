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Хорватский футбольный союз дал совет «ПСЖ», как выиграть Лигу чемпионов

16:43

Хорватский футбольный союз в Twitter дал совет «ПСЖ», что нужно сделать для победы в Лиге чемпионов. По мнению пресс-службы организации, команде необходимо иметь в составе хорвата.

«Эй, «ПСЖ», кажется, есть рецепт победы в Лиге чемпионов. Как насчет игрока сборной Хорватии в это трансферное окно?» — написал Хорватский футбольный союз в Twitter.

В 2013 году в составе победителя Лиги чемпионов «Баварии» выступал Марио Манджукич, в 2014, 2016, 2017 и 2018 трофей брал «Реал» с Лукой Модричем, в 2015-м — «Барселона» с Иваном Ракитичем, в 2019-м — «Ливерпуль» с Деяном Ловреном. В этом году «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, победив в финале «ПСЖ» 1:0. В середине второго тайма на замену у мюнхенцев вышел Иван Перишич.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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