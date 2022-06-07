«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ренна» Майером

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ренна» Ловро Майером, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, парижане хотят усилить центральную линию полузащиты с помощью 24-летнего хорвата.

Также на футболиста претендуют «Реал», «Атлетико» и «Лейпциг».

В сезоне-2021/22 Майер забил 11 голов и отдал 13 результативных передач в 49 матчах за «Ренн». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.