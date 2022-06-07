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Сегодня, 14:25

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ренна» Майером

Иван Торопцев
Корреспондент
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«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ренна» Ловро Майером, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, парижане хотят усилить центральную линию полузащиты с помощью 24-летнего хорвата.

Также на футболиста претендуют «Реал», «Атлетико» и «Лейпциг».

В сезоне-2021/22 Майер забил 11 голов и отдал 13 результативных передач в 49 матчах за «Ренн». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.footmercato.net/a7569252768437058593-le-psg-sinteresse-de-pres-a-lovro-majer
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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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Лорьян – Труа
 1 : 1
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Марсель – Страсбур
 4 : 0
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Лион

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Ницца

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