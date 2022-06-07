Почеттино поддержал решение Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался об отказе нападающего Килиана Мбаппе переходить в «Реал».

«Он поступил правильно. Слишком многое воспринималось как должное, но он всегда говорил, что еще не решил.

Ненавижу, когда люди прикидываются жертвами. Реальность такова, что игрок целый год вел переговоры. У него не было внутреннего спокойствия, но он концентрировался на том, что должен был делать», — цитирует тренера AS.

Недавно форвард подписал новый контракт с «ПСЖ» сроком до лета 2025 года. Этим летом он мог покинуть французский клуб бесплатно на правах свободного агента.