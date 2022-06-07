Главный тренер «Ниццы» Гальтье может возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье может возглавить «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

По информации источника, конкурентом 55-летнего француза на пост главного тренера парижского клуба является лишь один специалист, имя которого неизвестно.

Отмечается, что в частных беседах тренер не скрывает, что хочет возглавить «ПСЖ».

При этом если парижане остановятся на кандидатуре 55-летнего француза, то клубу нужно будет еще договориться с «Ниццей», но это не станет проблемой.