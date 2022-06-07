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Сегодня, 11:10

Главный тренер «Ниццы» Гальтье может возглавить «ПСЖ»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье может возглавить «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

По информации источника, конкурентом 55-летнего француза на пост главного тренера парижского клуба является лишь один специалист, имя которого неизвестно.

Отмечается, что в частных беседах тренер не скрывает, что хочет возглавить «ПСЖ».

При этом если парижане остановятся на кандидатуре 55-летнего француза, то клубу нужно будет еще договориться с «Ниццей», но это не станет проблемой.

В прошедшем сезоне «Ницца» заняла пятое место в лиге 1, набрав 66 очков в 38 матчах. «ПСЖ» с 86 баллами стал чемпионом Франции.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-les-infos-et-rumeurs-du-6-juin_LN-202206060087.html#article_114164
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