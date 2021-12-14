«ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в команде

«ПСЖ» не оставляет попыток сохранить в команде нападающего Килиана Мбаппе. Французский клуб предложил 22-летнему форварду самую высокую зарплату в «ПСЖ», утверждает RMC Sport.

При этом «Реал» изменит тактику ведения переговоров с нападающим «ПСЖ» из-за результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб отложит подписание предварительного контракта с форвардом до марта. Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 15 февраля в Париже, ответная — 9 марта в Мадриде.

Сообщалось, что 22-летний француз может стать игроком «Реала», который пытался купить форварда летом 2021 года. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне футболист участвовал в 16 матчах лиги 1, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.