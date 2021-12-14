«Сент-Этьен» заплатил Пюэлю компенсацию в размере 1,8 миллиона евро

«Сент-Этьен» договорился о расторжении контракта с главным тренером Клодом Пюэлем. В качестве компенсации специалист получит 1,8 миллиона евро, сообщает L'Equipe.

Ранее специалист был отправлен в отставку, но теперь стороны окончательно прекратили сотрудничество и расторгли контракт.

60-летний Пюэль возглавил команду в октябре 2019 года. В сезоне-2019/20 он вывел «Сент-Этьен» в финал Кубка Франции, где проиграл «ПСЖ» (0:1).

Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице лиги 1.