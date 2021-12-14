Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Сент-Этьен» заплатил Пюэлю компенсацию в размере 1,8 миллиона евро

20:30
Теги:

«Сент-Этьен» договорился о расторжении контракта с главным тренером Клодом Пюэлем. В качестве компенсации специалист получит 1,8 миллиона евро, сообщает L'Equipe.

Ранее специалист был отправлен в отставку, но теперь стороны окончательно прекратили сотрудничество и расторгли контракт.

60-летний Пюэль возглавил команду в октябре 2019 года. В сезоне-2019/20 он вывел «Сент-Этьен» в финал Кубка Франции, где проиграл «ПСЖ» (0:1).

Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице лиги 1.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Марина Хлебникова впервые после пожара обратилась к поклонникам
0
Реклама