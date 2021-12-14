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«Сент-Этьен» объявил имя нового главного тренера

22:49
Паскаль Дюпра. Фото ФК «Сент-Этьен».
Паскаль Дюпра. Фото ФК «Сент-Этьен».
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Новым главным тренером «Сент-Этьена» стал Паскаль Дюпра, сообщает официальный сайт клуба.

59-летний специалист заключил контракт с «зелеными» до конца сезона. Последним клубом Дюпра был «Кан», а до этого он тренировал «Тулузу».

Напомним, «Сент-Этьен» объявил об отставке Клода Пюэля с поста главного тренера 6 декабря. В качестве компенсации за расторжения контракта он получил 1,8 миллиона евро.

Команда с 12 набранными очками после 18 туров занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице.

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Иван Шитик все материалы автора

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