«Сент-Этьен» объявил имя нового главного тренера
22:49
Новым главным тренером «Сент-Этьена» стал Паскаль Дюпра, сообщает официальный сайт клуба.
59-летний специалист заключил контракт с «зелеными» до конца сезона. Последним клубом Дюпра был «Кан», а до этого он тренировал «Тулузу».
Напомним, «Сент-Этьен» объявил об отставке Клода Пюэля с поста главного тренера 6 декабря. В качестве компенсации за расторжения контракта он получил 1,8 миллиона евро.
Команда с 12 набранными очками после 18 туров занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице.
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