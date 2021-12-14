«Сент-Этьен» объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Сент-Этьена» стал Паскаль Дюпра, сообщает официальный сайт клуба.

?? ??? ??? est le nouvel entraineur de l'#ASSE !



Le technicien s'est engag? jusqu'en juin 2022 avec l'objectif de maintenir le club en @Ligue1UberEats ? — AS Saint-?tienne (@ASSEofficiel) December 14, 2021

59-летний специалист заключил контракт с «зелеными» до конца сезона. Последним клубом Дюпра был «Кан», а до этого он тренировал «Тулузу».

Напомним, «Сент-Этьен» объявил об отставке Клода Пюэля с поста главного тренера 6 декабря. В качестве компенсации за расторжения контракта он получил 1,8 миллиона евро.

Команда с 12 набранными очками после 18 туров занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице.