«ПСЖ» готов продать Мбаппе в любой клуб, который предложит самую выгодную сумму за футболиста
«ПСЖ» готов продать нападающего Килиана Мбаппе этим летом, сообщает Sky Sports.
Как утверждает источник, клуб дал 24-летнему французу понять, что отпустит его в случае, если тот не станет продлевать контракт, действующий до конца июня 2024 года.
Парижане согласны продать футболиста в любой клуб, который сможет позволить себе покупку игрока. «ПСЖ» хочет выручить как минимум 150 миллионов фунтов и примет самое выгодное предложение из тех, что поступят этим летом.
Главным претендентом на Мбаппе считается «Реал», однако в пятницу, 7 июля появилась информация о том, что предложение по французу также сделал «Ливерпуль».
Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в августе 2017 года, в июле 2018 года парижане выкупили форварда за 180 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 нападающий забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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|0-0
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0-0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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|0-0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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