«ПСЖ» получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере Мбаппе за 200 миллионов евро
«Ливерпуль» интересуется нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
Журналист Эду Агирре со ссылкой на источники, близкие к Мбаппе и «ПСЖ», сообщает, что в последние часы парижский клуб получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере 24-летнего футболиста на сумму 200 миллионов евро.
По данным источника, английский клуб быстро продвигается в переговорах. Предложение уже на столе у «ПСЖ».
6 июля сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год.
7 июля, после презентации нового главного тренера Луиса Энрике, президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи выдвинул Мбаппе ультиматум: если он хочет остаться в следующем сезоне, должен продлить контракт. В противном случае его выставят на трансфер.
Вместе с парижанами форвард пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).
В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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