Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:24

«ПСЖ» получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере Мбаппе за 200 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» интересуется нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Журналист Эду Агирре со ссылкой на источники, близкие к Мбаппе и «ПСЖ», сообщает, что в последние часы парижский клуб получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере 24-летнего футболиста на сумму 200 миллионов евро.

По данным источника, английский клуб быстро продвигается в переговорах. Предложение уже на столе у «ПСЖ».

6 июля сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год.

7 июля, после презентации нового главного тренера Луиса Энрике, президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи выдвинул Мбаппе ультиматум: если он хочет остаться в следующем сезоне, должен продлить контракт. В противном случае его выставят на трансфер.

Вместе с парижанами форвард пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Сотникова рассказала об обнаружении у нее допинга после ОИ-2014
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Мбаппе намерен доработать свой контракт с «ПСЖ»
«ПСЖ» агрессивно ответил на письмо Мбаппе
«Реал» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год
Президент «ПСЖ»: «Если Мбаппе не хочет подписывать новый контракт - дверь открыта. Я шокирован и разочарован»
Президент «ПСЖ»: «Мбаппе обещал мне, что не уйдет бесплатно. Если он передумал, это не моя вина»
«ПСЖ» не может договориться с Мбаппе об активации опции продления контракта до 2025 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Саутгемптон» подпишет капитана молодежки «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости