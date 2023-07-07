Каспер Дольберг перешел из «Ниццы» в «Андерлехт»
Форвард «Ниццы» Каспер Дольберг стал игроком «Андерлехта», сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.
25-летний датский форвард подписал контракт до 2027 года.
Дольберг выступал за «Ниццу» с 2019 года. Он провел 85 матчей за французскую команду, забил 24 мяча и сделал 7 голевых передач. В прошедшем сезоне датчанин играл на правах аренды за «Севилью» и «Хоффенхайм».
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Нант – Тулуза
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