«Реал» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, мадридцы уже приготовили для 24-летнего француза пятилетний контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год плюс бонусы. «ПСЖ» готов продать Мбаппе в ближайшие дни, если он не подпишет новое соглашение с клубом.
Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи публично раскритиковал Мбаппе за отказ продлевать контракт с клубом. Он исключил вероятность того, что форвард бесплатно покинет команду летом следующего года, когда завершится его контракт с парижанами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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|Н
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|О
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
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