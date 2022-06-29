«ПСЖ» готов платить Саншешу 6 миллионов евро в год

«ПСЖ» почти согласовал условия личного контракт с полузащитником «Лилля» Ренату Саншешом. 24-летний португалец будет получать в парижском клубе 6 миллионов евро в год, сообщает RMC Sport.

Ожидается, что он подпишет с «ПСЖ» контракт на три года.

Ранее основным претендентов на Саншеша был «Милан», который пытался подписать игрока с зимы. Однако португалец в последний момент принял решение отказать итальянскому клубу.

В прошедшем сезоне Саншеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.