«ПСЖ» готов платить Саншешу 6 миллионов евро в год
«ПСЖ» почти согласовал условия личного контракт с полузащитником «Лилля» Ренату Саншешом. 24-летний португалец будет получать в парижском клубе 6 миллионов евро в год, сообщает RMC Sport.
Ожидается, что он подпишет с «ПСЖ» контракт на три года.
Ранее основным претендентов на Саншеша был «Милан», который пытался подписать игрока с зимы. Однако португалец в последний момент принял решение отказать итальянскому клубу.
В прошедшем сезоне Саншеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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11
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12
|Реймс
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|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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14
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|0-0
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15
|Труа
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16
|Лорьян
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
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|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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