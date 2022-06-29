«ПСЖ» готов рассмотреть предложения по продаже, аренде или обмену Неймара

«ПСЖ» готов рассмотреть предложения по продаже, аренде или обмену нападающего Неймара, сообщает журналист Марсело Бехлер в Twitter.

По информации источника, организовать переход 30-летнего бразильца в другой клуб будет сложно из-за его высокой зарплаты в парижском клубе, где он получает 35 миллионов евро в год.

Отмечается, что в данный момент нет клубов, которые были бы готовы платить нападающему схожую сумму.

При этом сам Неймар сконцентрирован на подготовке к чемпионату мира 2022 года и не хотел бы менять клуб. Также важную роль в его желании остаться в Париже играет и размер зарплаты.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.