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Сегодня, 13:49

«ПСЖ» готов рассмотреть предложения по продаже, аренде или обмену Неймара

Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» готов рассмотреть предложения по продаже, аренде или обмену нападающего Неймара, сообщает журналист Марсело Бехлер в Twitter.

По информации источника, организовать переход 30-летнего бразильца в другой клуб будет сложно из-за его высокой зарплаты в парижском клубе, где он получает 35 миллионов евро в год.

Отмечается, что в данный момент нет клубов, которые были бы готовы платить нападающему схожую сумму.

При этом сам Неймар сконцентрирован на подготовке к чемпионату мира 2022 года и не хотел бы менять клуб. Также важную роль в его желании остаться в Париже играет и размер зарплаты.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/marcelobechler/status/1541918612168097795
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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