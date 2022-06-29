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Сегодня, 20:08

«Марсель» презентовал Жиго в образе супергероя из комиксов

Иван Шитик
Корреспондент
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Ролик про Самюэля Жиго.

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго присоединился к футбольному клубу «Марсель».

Пресс-служба клуба подготовила к этому событию специальный ролик. Жиго был представлен в образе супергероя из комиксов.

Жиго подписал контракт с «Марселем» в январе 2022 года, вторую половину сезона-2021/22 он провел в «Спартаке» на правах аренды.

Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
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