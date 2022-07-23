«ПСЖ» договорился с «Лейпцигом» о выкупе защитника Мукиеле

«ПСЖ» договорился с «Лейпцигом» о выкупе контракта защитника Норди Мукиеле, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, парижане уже договорились с 24-летним французом об условиях личного контракта.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил, что в ближайшее время клуб подпишет флангового защитника.

В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Лейпциг», забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.