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23 июля, 23:30

«ПСЖ» договорился с «Лейпцигом» о выкупе защитника Мукиеле

Руслан Минаев
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«ПСЖ» договорился с «Лейпцигом» о выкупе контракта защитника Норди Мукиеле, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, парижане уже договорились с 24-летним французом об условиях личного контракта.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил, что в ближайшее время клуб подпишет флангового защитника.

В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Лейпциг», забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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