Главный тренер «ПСЖ» Гальтье подтвердил, что клуб подпишет флангового защитника этим летом

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что клуб подпишет еще одного игрока этим летом.

«Клуб ищет поршня («piston» — фланговый защитник, способный играть вдоль всего фланга. — Прим. «СЭ»), который может быть универсальным. Мы взяли Эрика-Джуниора Дину-Эбимбе, но он не совсем специалист в этой роли. Конечно, я не могу рассказать обо всем, но думаю через несколько дней к нам присоединится еще один игрок», — сказал Гальтье на пресс-конференции после товарищеского матча с «Кавасаки» (2:1).

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» интересуется правым защитником «Лейпцига» Норди Мукиеле. Контракт 24-летнего француза с клубом заканчивается летом 2023 года.

В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Лейпциг», забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.