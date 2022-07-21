Главный тренер «ПСЖ» Гальтье подтвердил, что клуб подпишет флангового защитника этим летом
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что клуб подпишет еще одного игрока этим летом.
«Клуб ищет поршня («piston» — фланговый защитник, способный играть вдоль всего фланга. — Прим. «СЭ»), который может быть универсальным. Мы взяли Эрика-Джуниора Дину-Эбимбе, но он не совсем специалист в этой роли. Конечно, я не могу рассказать обо всем, но думаю через несколько дней к нам присоединится еще один игрок», — сказал Гальтье на пресс-конференции после товарищеского матча с «Кавасаки» (2:1).
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» интересуется правым защитником «Лейпцига» Норди Мукиеле. Контракт 24-летнего француза с клубом заканчивается летом 2023 года.
В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Лейпциг», забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
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|Марсель
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|Монако
|0
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|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
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|0
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|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
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|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
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|0
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|0
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38 тур
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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