«Монако» без Головина уступил «Порту» товарищеском матче
«Монако» 23 июля провел товарищеский матч против «Порту». Португальский клуб выиграл со счетом 2:1.
На голы Мехди Тареми и Галено «Монако» ответил точным ударом Виссама Бен-Йеддера.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в данной игре.
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|0
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17
|Клермон Фут
|0
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
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|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
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|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
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|18:05
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