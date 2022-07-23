«Страсбур» взял в аренду защитника «Майнца»

«Страсбур» взял в аренду защитника «Майнца» Ронаэля Пьера-Габриэля, сообщает сайт французского клуба.

Срок соглашения рассчитан на один год. Также договор предусматривает опцию выкупа 24-летнего футболиста.

Защитник в прошлом сезоне также выступал во Франции на правах аренды. Он играл за «Кан».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.