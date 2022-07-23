«Страсбур» взял в аренду защитника «Майнца»
«Страсбур» взял в аренду защитника «Майнца» Ронаэля Пьера-Габриэля, сообщает сайт французского клуба.
Срок соглашения рассчитан на один год. Также договор предусматривает опцию выкупа 24-летнего футболиста.
Защитник в прошлом сезоне также выступал во Франции на правах аренды. Он играл за «Кан».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
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|0-0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Страсбур
|0
|0
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|0
|0-0
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7
|Ланс
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|0
|0
|0
|0-0
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8
|Лион
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Нант
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|0
|0
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|0-0
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10
|Лилль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
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|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
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|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Аяччо
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|0
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|0-0
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20
|Осер
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38 тур
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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