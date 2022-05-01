Президент «Реала» Флорентино Перес высказался по поводу возможного трансфера форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Об этом я не думал пока, но раз уж вы упомянули, то это может оказаться правдой. Посмотрим, когда мы начнем планировать состав на следующий сезон», — цитирует Переса Marca.

Сообщалось, что в ближайшее время француз прибудет в Мадрид для проведения переговоров с руководством «Реала». Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года. В мадридский клуб он может перейти на правах свободного агента.

В текущем сезоне 23-летний форвард участвовал в 43 матчах во всех турнирах за «ПСЖ», забив 35 голов и отдав 19 результативных передач.