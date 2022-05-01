Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 06:24

Перес — о переходе Мбаппе в «Реал»: «Я пока не думал об этом»

Флорентино Перес высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался по поводу возможного трансфера форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Об этом я не думал пока, но раз уж вы упомянули, то это может оказаться правдой. Посмотрим, когда мы начнем планировать состав на следующий сезон», — цитирует Переса Marca.

Сообщалось, что в ближайшее время француз прибудет в Мадрид для проведения переговоров с руководством «Реала». Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года. В мадридский клуб он может перейти на правах свободного агента.

В текущем сезоне 23-летний форвард участвовал в 43 матчах во всех турнирах за «ПСЖ», забив 35 голов и отдав 19 результативных передач.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Флорентино Перес
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ренн» обыграл «Сент-Этьен» в чемпионате Франции
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 34 19 8 7 56-33 65
3
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
4
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
5
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
6
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
7
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 34 13 12 9 42-40 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 34 12 9 13 43-48 45
12
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
13
 Реймс 34 9 13 12 36-37 40
14
 Анже 34 8 11 15 38-51 35
15
 Лорьян 34 8 10 16 33-57 34
16
 Клермон Фут 34 8 9 17 35-63 33
17
 Труа 34 8 9 17 30-47 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 34 5 12 17 47-84 27
20
 Метц 34 4 12 18 29-60 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Страсбур – ПСЖ
 3 : 3
30.04 18:00
Ланс – Нант
 2 : 2
30.04 22:00
Ренн – Сент-Этьен
 2 : 0
1.05 14:00
Труа – Лилль
 - : -
1.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
1.05 16:00
Лорьян – Реймс
 - : -
1.05 16:00
Монако – Анже
 - : -
1.05 16:00
Монпелье – Метц
 - : -
1.05 18:05
Бордо – Ницца
 - : -
1.05 21:45
Марсель – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 20
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 30 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 28 2 6
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости