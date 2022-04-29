«Страсбур» сыграет с «ПСЖ», «Монако» против «Анже» в 35-м туре чемпионата Франции

35-й тур чемпионата Франции.

29 апреля, пятница

30 апреля, суббота

1 мая, воскресенье

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Турнирная таблица французского чемпионата — здесь