«Ренн» обыграл «Сент-Этьен» в чемпионате Франции

«Ренн» обыграл «Сент-Этьен» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 2:0.

На 41-й минуте счет открыл Ловро Майер. На 84-й минуте он удвоил преимущество команды.

«Ренн» набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Сент-Этьена» 31 очко и 18-я позиция.