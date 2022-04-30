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30 апреля, 23:52

«Ренн» обыграл «Сент-Этьен» в чемпионате Франции

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Ренн» обыграл «Сент-Этьен» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 2:0.

На 41-й минуте счет открыл Ловро Майер. На 84-й минуте он удвоил преимущество команды.

«Ренн» набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Сент-Этьена» 31 очко и 18-я позиция.

Франция. Лига 1. 35-й тур
30 апр, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:0
Сент-Этьен
Голы
Майер, 41 (1:0), Майер, 84 (2:0)
Ренн
Доган Алемдар Трюффер (Мелинг, 56) Омари Траоре Сантамария Буриго Тэ Майер Мартен Террье (Ассиньон, 89) Лаборд (Гирасси, 75)
Сент-Этьен
Бернардони Мукуди Над Трауко (Нейу, 73) Мангала Масон (Габриэл Силва, 85) Гурна-Дуат (Юссуф, 73) Камара Аушиш (Тиуб, 73) Норден (Сако, 77) Буанга
Предупреждения
Мартен 61’  -  Трауко 61’, Над 65’, Гурна-Дуат 67’, Масон 70’
Судьи
Стина (Франция)

Футбол
ФК Ренн
ФК Сент-Этьен
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Нант» и «Ланс» сыграли вничью в чемпионате Франции
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 34 19 8 7 56-33 65
3
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
4
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
5
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
6
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
7
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 34 13 12 9 42-40 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 34 12 9 13 43-48 45
12
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
13
 Реймс 34 9 13 12 36-37 40
14
 Анже 34 8 11 15 38-51 35
15
 Лорьян 34 8 10 16 33-57 34
16
 Клермон Фут 34 8 9 17 35-63 33
17
 Труа 34 8 9 17 30-47 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 34 5 12 17 47-84 27
20
 Метц 34 4 12 18 29-60 24
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36 тур
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38 тур
29.04 22:00
Страсбур – ПСЖ
 3 : 3
30.04 18:00
Ланс – Нант
 2 : 2
30.04 22:00
Ренн – Сент-Этьен
 2 : 0
1.05 14:00
Труа – Лилль
 - : -
1.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
1.05 16:00
Лорьян – Реймс
 - : -
1.05 16:00
Монако – Анже
 - : -
1.05 16:00
Монпелье – Метц
 - : -
1.05 18:05
Бордо – Ницца
 - : -
1.05 21:45
Марсель – Лион
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 20
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 30 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 28 2 6
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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