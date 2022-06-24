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Президент «ПСЖ»: «Мы не хотим выглядеть помпезными мажорами»

Президент «ПСЖ» заявил о желании избавиться от имиджа клуба-мажора
Виктория Кравченко
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что хотел бы изменить имидж клуба-мажора. Он считает, что в данный момент команда недостаточно хороша.

«Возможно, нам нужно изменить наш слоган «Мечтай о большем». Он правильный, но прежде всего мы должны быть реалистами. Мы больше не хотим выглядеть мажорами, никакой пышности больше. Мы были недостаточно хороши, чтобы зайти максимально далеко.

«ПСЖ» необходимо стать немного скромнее. Нужны дисциплина на поле и за его пределами, и любой, кто захочет остаться в зоне комфорта и не будет бороться, вылетит», — цитирует Нассера CBS Sports.

23 апреля «ПСЖ» завоевал 10-й титул в истории клуба, досрочно выиграв чемпионат Франции.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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