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Сегодня, 10:12

Нападающий «ПСЖ» Сарабия может перейти в «Атлетико» на правах аренды

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия может перейти в «Атлетико», сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, мадридский клуб хочет арендовать 30-летнего испанца с опцией выкупа.

Отмечается, что нападающий не вернется в «Севилью», где играл с 2016 по 2019 год.

Прошедший сезон Сарабия провел в лиссабонском «Спортинге», за который забил 21 мяча и отдал девять результативных передач в 45 матчах во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.estadiodeportivo.com/noticias-futbol/atletico-madrid/2022/06/23/inician-conversaciones-psg-cesion-sarabia/400876.html
Пабло Сарабия
Футбол
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Севилья
ФК Спортинг (Лиссабон)
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