Нападающий «ПСЖ» Сарабия может перейти в «Атлетико» на правах аренды

Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия может перейти в «Атлетико», сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, мадридский клуб хочет арендовать 30-летнего испанца с опцией выкупа.

Отмечается, что нападающий не вернется в «Севилью», где играл с 2016 по 2019 год.

Прошедший сезон Сарабия провел в лиссабонском «Спортинге», за который забил 21 мяча и отдал девять результативных передач в 45 матчах во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.