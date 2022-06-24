«Лион» и «Фейеноорд» договорились о цене трансфера Маласии

«Лион» договорился о сумме трансфера защитника «Фейеноорда» Тайрелла Маласии, информирует RMC Sport. Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время подпишет контракт с французским клубом.

«Лион» и «Фейеноорд» достигли соглашения о трансфере на сумму 15 миллионов евро, клубам осталось согласовать несколько деталей, прежде чем сделка будет завершена.

В минувшем сезоне 22-летний голландец Маласиа провел за «Фейеноорд» 50 матчей, в которых забил гол и сделал 5 результативных передач.