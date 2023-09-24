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Сегодня, 11:02

Президент «ПСЖ» ответил Месси на слова о том, что клуб не поздравил аргентинца с победой на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на заявление экс-форварда клуба Лионеля Месси, который пожаловался на то, что парижане не поздравили его с победой на чемпионате мира.

21 сентября Месси заявил, что он стал единственным игроком сборной Аргентины, которого в клубе не поздравили с победой на чемпионате мира. В финале ЧМ-2022 аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, пенальти 4:2).

«Все видели, поскольку мы даже опубликовали видео, что мы чествовали Месси на тренировке. Мы поздравили его и в частном порядке.

Но что касается уважения, мы французский клуб. Конечно, было бы очень трогательно отпраздновать на стадионе, но мы должны уважать страну, которую он обыграл, его товарищей, играющих за сборную Франции, а также наших болельщиков», – приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Летом этого года Месси после окончания контракта с «ПСЖ» перешел в «Интер Майами» из МЛС.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
8
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
9
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
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 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
11
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
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 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
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 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
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