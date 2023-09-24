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Сегодня, 09:00

Балогун — о двух незабитых пенальти в матче с «Ниццей»: «Я беру на себя ответственность»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Монако» Фоларин Балогун прокомментировал поражение от «Ниццы» (0:1) в 6-м туре французской лиги 1.

22-летний форвард дважды мог вывести монегасков вперед, но не реализовал два пенальти на 11-й и 55-й минутах. Оба удара отразил голкипер «Ниццы» Марцин Булка.

«Трудно перевернуть страницу после поражения. Я знаю, как много значила эта игра для болельщиков и нас, всей команды. Я беру на себя ответственность, в данном случае я потерпел неудачу», — написал Балогун в соцсетях.

Балогун в летнее трансферное окно перешел в «Монако» из «Арсенала». Он отметился одним голом в трех матчах лиги 1.

Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
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 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
8
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
9
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
10
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
11
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
12
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
16
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 5 : 3
23.09 22:00
Брест – Лион
 1 : 0
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
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