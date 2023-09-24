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Сегодня, 15:03

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мбаппе — лучший игрок мира, он заслуживает «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи оценил игру форварда парижан Килиана Мбаппе.

«Проблемы, которые у нас были, остаются в семье. Килиан — часть семьи. Я горжусь тем, как он играет. И тем, как играет вся команда. За нас играет лучший игрок мира, по мне он заслуживает «Золотой мяч», — сказал Аль-Хелаифи.

Перед началом сезона руководство «ПСЖ» отстранило Мбаппе от основной команды из-за отказа продлевать контракт с клубом. Он вернулся в состав после первого тура.

В текущем сезоне 24-летний француз провел 5 матчей за парижан во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
8
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
9
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
10
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
11
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
12
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
16
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 5 : 3
23.09 22:00
Брест – Лион
 1 : 0
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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