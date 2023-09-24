Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мбаппе — лучший игрок мира, он заслуживает «Золотой мяч»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи оценил игру форварда парижан Килиана Мбаппе.
«Проблемы, которые у нас были, остаются в семье. Килиан — часть семьи. Я горжусь тем, как он играет. И тем, как играет вся команда. За нас играет лучший игрок мира, по мне он заслуживает «Золотой мяч», — сказал Аль-Хелаифи.
Перед началом сезона руководство «ПСЖ» отстранило Мбаппе от основной команды из-за отказа продлевать контракт с клубом. Он вернулся в состав после первого тура.
В текущем сезоне 24-летний француз провел 5 матчей за парижан во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брест
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|
2
|Ницца
|6
|3
|3
|0
|8-4
|12
|
3
|Монако
|6
|3
|2
|1
|15-8
|11
|
4
|Марсель
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
5
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|10-6
|8
|
6
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Нант
|6
|2
|2
|2
|11-11
|8
|
8
|Метц
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Ренн
|5
|1
|4
|0
|10-6
|7
|
10
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
11
|Страсбур
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
12
|Гавр
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
13
|Тулуза
|5
|1
|3
|1
|5-6
|6
|
14
|Лорьян
|6
|1
|3
|2
|10-12
|6
|
15
|Монпелье
|5
|1
|2
|2
|9-9
|5
|
16
|Лион
|6
|0
|2
|4
|3-11
|2
|
17
|Клермон Фут
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
18
|Ланс
|5
|0
|1
|4
|4-11
|1
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|22:00
|
Монако – Ницца
|0 : 1
|23.09
|18:00
|
Нант – Лорьян
|5 : 3
|23.09
|22:00
|
Брест – Лион
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Метц – Страсбур
|- : -
|24.09
|16:00
|
Гавр – Клермон Фут
|- : -
|24.09
|16:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|24.09
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|24.09
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
|26.09
|22:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Мозес Саймон
Нант
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|4
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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