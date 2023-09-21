Футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:17

Месси рассказал, что «ПСЖ» не поздравил его с победой на чемпионате мира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признался, что его прошлый клуб «ПСЖ» не поздравил его с победой на чемпионате мира-2022.

«Я был единственным игроком из сборной Аргентины, который не получил признания чемпионом мира от своего клуба», — cказал Месси в интервью YouTube-каналу OLGA.

Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

36-летний аргентинец на данный момент сыграл за «Интер Майами» 12 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. С командой он выиграл Кубок лиг.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Россия и Белоруссия не заплатили взнос в ВАДА. Это начало нового конфликта?
Отказаться нельзя подписывать. Где «красные линии» в декларациях о нейтралитете наших спортсменов? Колонка политолога
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Месси и Альба не сыграют в следующем туре МЛС
Месси и Альбу заменили в конце первого тайма матча «Интер Майами» — «Торонто»
Новый особняк Месси в США: его стоимость почти 11 миллионов долларов
Месси рассказал о своих ритуалах
Месси: «Отбивные, паста, мороженое. Мне нравится все сладкое»
Месси догнал Бекхэма по количеству голов со штрафных. А кто лучший в истории?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван Гал заявил, что победу Аргентины на ЧМ-2022 сфальсифицировали ради Месси
Новости
RSS RSS
Все новости