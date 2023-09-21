Месси рассказал, что «ПСЖ» не поздравил его с победой на чемпионате мира

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признался, что его прошлый клуб «ПСЖ» не поздравил его с победой на чемпионате мира-2022.

«Я был единственным игроком из сборной Аргентины, который не получил признания чемпионом мира от своего клуба», — cказал Месси в интервью YouTube-каналу OLGA.

Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

36-летний аргентинец на данный момент сыграл за «Интер Майами» 12 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. С командой он выиграл Кубок лиг.