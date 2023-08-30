Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:51

Президент «Лилля» заявил, что клуб не делал предложений по Денисову: «Нет интереса к игроку»

Президент «Лилля» заявил, что клуб не делал предложений «Спартаку» по Денисову
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Денисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Лилля» Оливье Летан в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что французский клуб сделал предложение «Спартаку» о переходе защитника Даниила Денисова.

«Абсолютная ложь! У нас не было никаких контактов, мы не делали предложений. Нет интереса к игроку», — сказал Летан «СЭ».

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что «Лилль» предложил «Спартаку» 11 миллионов евро за трансфер 20-летнего полузащитника.

Денисов находится в структуре «Спартака» с 2019 года. За основную команду красно-белых он дебютировал в 2021 году. Всего футболист провел 57 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Виктор Давила, Арсен Захарян, Срджан Бабич. РПЛ, трансферы: ЦСКА подписал форварда сборной Чили, «Спартак» усилился защитником
ФК Лилль
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
2
7
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Найденная фигуристка Горбачева дала показания в следкоме. Но это явно не конец истории
Даниил Медведев стартовал с уверенной победы на US Open
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га
Следователи передали найденную 16-летнюю фигуристку маме
Найденная фигуристка Горбачева отрицает связь своего исчезновения с фигурным катанием
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Араби» заплатит «ПСЖ» за Верратти 45 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
П
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 2
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости