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Сегодня, 09:39

«Аль-Араби» заплатит «ПСЖ» за Верратти 45 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время может стать игроком катарского «Аль-Араби», сообщает Transfer News Live.

По данным источника, клубы близки к заключению соглашения о трансфере 30-летнего игрока. «ПСЖ» получит за итальянца 45 миллионов евро плюс бонусы. Как только футболист даст окончательный ответ, трансфер состоится.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В этом сезоне он не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: Transfer News Live
Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
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Гавр – Лорьян
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Лилль – Монпелье
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3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
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Ницца – Страсбур
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 2
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Кайю Энрике

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