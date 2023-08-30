«Аль-Араби» заплатит «ПСЖ» за Верратти 45 миллионов евро
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время может стать игроком катарского «Аль-Араби», сообщает Transfer News Live.
По данным источника, клубы близки к заключению соглашения о трансфере 30-летнего игрока. «ПСЖ» получит за итальянца 45 миллионов евро плюс бонусы. Как только футболист даст окончательный ответ, трансфер состоится.
Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В этом сезоне он не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Источник: Transfer News Live
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|
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|3
|0
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|1
|
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|Нант
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|0
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|4-7
|1
|
17
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|3
|0
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|1
|
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|Клермон Фут
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|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|- : -
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
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|
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|Г
|
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Монако
|4
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
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|П
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Страсбур
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