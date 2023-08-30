Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 13:18

Кузяев рассказал, чего ему не хватает во Франции

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, что после переезда во Францию больше всего скучает по русской еде.

«Клуб очень помог мне с обустройством, так что все хорошо, с каждым днем я чувствую себя во Франции все лучше и лучше. Но я должен признать, что скучаю по хорошей русской еде! Французская кухня очень известна, но в России она, на мой взгляд, немного здоровее. Я скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке», — приводит пресс-служба официального сайта лиги 1 слова Кузяева.

Также он высказался о своих успехах в изучении французского языка.

«Я учу язык, но это непросто. Я немного говорю по-испански, но французский — это другой уровень. Для изучения языка я использую приложение, но в основном я занимаюсь с преподавателем три-четыре раза в неделю. Я очень хочу выучить язык как можно быстрее. Сейчас я говорю по-английски, особенно с тренером, или использую те несколько слов французского, которые я знаю, но этого недостаточно, чтобы вести полноценный диалог», — добавил игрок.

В июле Кузяев подписал контракт с «Гавром». Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2025 года. 30-летний россиянин дебютировал за новую команду в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (2:2). Ранее футболист выступал за «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.

На данный момент «Гавр» занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1. Команда набрала 2 очка за 3 тура. 3 сентября темно-синие сыграют против «Лорьяна». Начало матча — 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.ligue1.com/recherche?q=Kuzyaev&filter=news
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
2
4
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как ЦСКА будет играть без топ-вратаря? Кем можно заменить Федотова?
Что теперь будет с фигуристкой Горбачевой? Четыре вопроса по случаю со скрывшимся подростком
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га
Следователи передали найденную 16-летнюю фигуристку маме
Найденная фигуристка Горбачева отрицает связь своего исчезновения с фигурным катанием
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Лилля» заявил, что клуб не делал предложений по Денисову: «Нет интереса к игроку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
П
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 2
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости