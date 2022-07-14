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Сегодня, 16:20

Головин рассказал о подготовке «Монако» к новому сезону

Отдел футбола «СЭ»
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал «СЭ» о подготовке к сезону. По словам 26-летнего россиянина, он поддерживал форму во время каникул.

«Подготовка идет по плану, работаем на сборе. Тяжело ли было втягиваться в работу после отпуска? Нет, все нормально. Даже во время каникул поддерживал форму по той программе, которую нам дал тренерский штаб. Да, первые дни было непросто, но это всегда так на первом сборе», — сказал Головин «СЭ».

В прошедшем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач в 40 матчах за монегасков во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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