«Монако» договорился о трансфере форварда менхенгладбахской «Боруссии» Эмболо за 12,5 миллиона евро

«Монако» достиг договоренности о трансфере нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Бриля Эмболо, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, монегаски подпишут 25-летнего швейцарца за 12,5 миллиона евро. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование для завершения перехода.

Срок контракта с игроком не уточняется.

В сезоне-2021/22 Эмболо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.