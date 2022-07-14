«Монако» договорился о трансфере форварда менхенгладбахской «Боруссии» Эмболо за 12,5 миллиона евро
«Монако» достиг договоренности о трансфере нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Бриля Эмболо, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.
По информации источника, монегаски подпишут 25-летнего швейцарца за 12,5 миллиона евро. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование для завершения перехода.
Срок контракта с игроком не уточняется.
В сезоне-2021/22 Эмболо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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