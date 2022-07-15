Андер Эррера считает Мбаппе лучшим талантом в истории «ПСЖ»
Хавбек «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, кого считает самым талантливым игроком во французском футболе.
«Если бы Килиан Мбаппе ушел, я бы не удивился, но быть величайшим игроком в истории клуба, возможность выиграть для него Лигу чемпионов — это огромная мотивация», — заявил Эррера в эфире El Partidazo de Cope.
В конце мая Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.
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16
|Лорьян
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17
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18
|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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