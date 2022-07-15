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Сегодня, 12:48

Андер Эррера считает Мбаппе лучшим талантом в истории «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Хавбек «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, кого считает самым талантливым игроком во французском футболе.

«Если бы Килиан Мбаппе ушел, я бы не удивился, но быть величайшим игроком в истории клуба, возможность выиграть для него Лигу чемпионов — это огромная мотивация», — заявил Эррера в эфире El Partidazo de Cope.

В конце мая Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андер Эррера
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