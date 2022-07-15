Андер Эррера считает Мбаппе лучшим талантом в истории «ПСЖ»

Хавбек «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, кого считает самым талантливым игроком во французском футболе.

«Если бы Килиан Мбаппе ушел, я бы не удивился, но быть величайшим игроком в истории клуба, возможность выиграть для него Лигу чемпионов — это огромная мотивация», — заявил Эррера в эфире El Partidazo de Cope.