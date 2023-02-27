Источник: Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года
Полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом до лета 2026 года, сообщает чемпионат.
Предыдущее соглашение 26-летнего россиянина истекало летом 2024 года. Отмечается, что в новом контракте отсутствует фиксированная сумма отступных.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.
В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.
Источник: Championat.com
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|5
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|3.03
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|- : -
|4.03
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|4.03
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|5.03
|15:00
|
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|5.03
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|
Монпелье – Анже
|- : -
|5.03
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|
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Килиан Мбаппе
ПСЖ
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Фолэрин Балоган
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Жонатан Давид
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