Источник: Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года

Полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом до лета 2026 года, сообщает чемпионат.

Предыдущее соглашение 26-летнего россиянина истекало летом 2024 года. Отмечается, что в новом контракте отсутствует фиксированная сумма отступных.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.

В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.