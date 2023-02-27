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Сегодня, 13:45

Источник: Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года

Руслан Минаев
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом до лета 2026 года, сообщает чемпионат.

Предыдущее соглашение 26-летнего россиянина истекало летом 2024 года. Отмечается, что в новом контракте отсутствует фиксированная сумма отступных.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.

В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

Источник: Championat.com
Александр Головин
ФК Монако
4
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 Осер 25 5 6 14 22-48 21
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18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
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 Труа 25 4 7 14 34-55 19
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Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
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ПСЖ – Нант
 - : -
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Труа – Монако
 - : -
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5.03 17:00
Реймс – Аяччо
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Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

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Марсель

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