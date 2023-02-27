«Головину не место в запасе!» Что пишут во Франции про разгром «Монако»

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Ниццы» (0:3).

Не хватило остроты

«Ницца» продолжает удивлять", — такой заголовок украшает L'Equipe, который подчеркивает, как изменилась команда после отставки Люсьена Фавра и назначения Дидье Дигара. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает тактическую гибкость «орлят» и упоминает забавный факт: Джим Рэтклифф, купивший клуб в 2019 году, впервые посетил матч, в котором его команда выиграла.

«Монегаски, в четверг вылетевшие из Лиги Европы, пережили совершенно кошмарную неделю. Воскресенье для них стало еще более мрачным. Их нынешний уровень очень далек от того, который позволял «Монако» оставаться непобежденными в лиге 1 с начала года. Они были сметены «Ниццей», которая сейчас неотразима», — пишет L'Equipe, отметив выход Головина в перерыве и тот факт, что четыре замены не изменили игру.

Портал Maxifoot после кошмарного первого тайма красно-белых вопреки французской традиции выставил оценки вышедшим на замену игрокам. Поэтому Головин, сменивший Эмболо, который наиграл на 3,5 балла, получил четверку с таким комментарием: «Должен был стать для соперника головной болью, но Александру не хватило остроты».

Это, конечно, слабое утешение, но выше российского легионера оценили только Бен Сегира (5,5), Камара (5), Сарра и Фофана (по 4,5). Только эти баллы ужасны на фоне восьмерки Моффи (новичок «Ниццы» оформил дубль) или семерок сдержавших атаку хозяев защитников «орлят».

На те же четыре балла оценил игру Головина и сайт Get French Football News, отметивший, что после четырех замен не было никаких признаков того, что «Монако» способен переломить игру. Максимальная оценка игроков красно-белых за воскресное дерби по версии данного издания — пятерка.

Homme du Match добавил к ней полбалла для Бен Сегира, тогда как у остальных — не больше 4,5. Головин и другие резервисты остались без оценок. Но показательно, что Эмболо, которого сменил наш легионер, получил двойку, став худшим по версии этого сайта.

Александр Головин. Фото Global Look Press

Убрав в запас Головина и Кайю Энрике, тренер лишил нас сильнейшей связки

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr выдал красноречивый заголовок: «Монако» тонет в домашнем дерби". Как отмечается в обзоре игры, монегаски имели шанс подняться на второе место, однако получили вторую пощечину за неделю.

«Клеман сделал четыре замены, выпустив Диопа, Кайю Энрике, Головина и Бен Йеддера, но это не изменило счет. Владение мячом ничего не давало, и каждый встречный выпад «Ниццы» нес большую опасность. Теперь команда должна реагировать на случившееся в гостях у «Труа» на следующей неделе», — грустно завершает материал администрация сайта.

В комментариях к этой и другим новостях, а также в соцсетях царят грусть и уныние. Снова много критики в адрес руководства, главного тренера и слабой работы на трансферном рынке, что привело к отсутствию глубины состава. Применительно к Головину в этот раз все сводится к неоднозначной ротации в столь ответственном матче.

«Головин провел две средние игры против «Байера». Так что нормально, что он на скамейке запасных. Он сыграет во втором тайме», — пытался понять решение тренерского штаба TeamDelicious1.

Однако еще до стартового свистка большая часть болельщиков предчувствовала разгром. «Головин и Бен Йеддер на скамейке, а в составе не блещущий игровым интеллектом Боаду. Я надеюсь, что Клеман докажет нам, что он гений. Ну, или он мечтает об увольнении и готовится к летнему отпуску», — горько иронизировал aurilien_.

«Клеман обезоружил одну из лучших линий команды — ее левый фланг. Головин и Кайю на скамейке», — критиковал выбор состава MundoMonaco.

«Ясно, что игровая система — провал, а Сарр и Матсима очень слабы. Возвращайте скорее Кайю, Виссама и Головина!» — требовал уже по ходу игры AllezFoot.

«Тренер слишком слаб. Счет 0:3 к перерыву закономерен. Чтобы сыграть с «Ниццей», он оставляет в запасе Головина, Бен Йеддера и Кайю», — недоумевал Abdel_Catallan.

«Представьте, что вы решаете провести ротацию... Вы выбираете поставить Боаду вместо Головина и оставляете в старте Диатта... И ничего... Вдумайтесь...» — недоумевал GuizzAsm.

«Головину, Кайю и Бен Йеддеру нечего делать на скамейке запасных», — резюмировал jcsanchez_radio.