«Головину не место в запасе!» Что пишут во Франции про разгром «Монако»
Не хватило остроты
«Ницца» продолжает удивлять", — такой заголовок украшает L'Equipe, который подчеркивает, как изменилась команда после отставки Люсьена Фавра и назначения Дидье Дигара. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает тактическую гибкость «орлят» и упоминает забавный факт: Джим Рэтклифф, купивший клуб в 2019 году, впервые посетил матч, в котором его команда выиграла.
«Монегаски, в четверг вылетевшие из Лиги Европы, пережили совершенно кошмарную неделю. Воскресенье для них стало еще более мрачным. Их нынешний уровень очень далек от того, который позволял «Монако» оставаться непобежденными в лиге 1 с начала года. Они были сметены «Ниццей», которая сейчас неотразима», — пишет L'Equipe, отметив выход Головина в перерыве и тот факт, что четыре замены не изменили игру.
Портал Maxifoot после кошмарного первого тайма красно-белых вопреки французской традиции выставил оценки вышедшим на замену игрокам. Поэтому Головин, сменивший Эмболо, который наиграл на 3,5 балла, получил четверку с таким комментарием: «Должен был стать для соперника головной болью, но Александру не хватило остроты».
Это, конечно, слабое утешение, но выше российского легионера оценили только Бен Сегира (5,5), Камара (5), Сарра и Фофана (по 4,5). Только эти баллы ужасны на фоне восьмерки Моффи (новичок «Ниццы» оформил дубль) или семерок сдержавших атаку хозяев защитников «орлят».
На те же четыре балла оценил игру Головина и сайт Get French Football News, отметивший, что после четырех замен не было никаких признаков того, что «Монако» способен переломить игру. Максимальная оценка игроков красно-белых за воскресное дерби по версии данного издания — пятерка.
Homme du Match добавил к ней полбалла для Бен Сегира, тогда как у остальных — не больше 4,5. Головин и другие резервисты остались без оценок. Но показательно, что Эмболо, которого сменил наш легионер, получил двойку, став худшим по версии этого сайта.
Убрав в запас Головина и Кайю Энрике, тренер лишил нас сильнейшей связки
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr выдал красноречивый заголовок: «Монако» тонет в домашнем дерби". Как отмечается в обзоре игры, монегаски имели шанс подняться на второе место, однако получили вторую пощечину за неделю.
«Клеман сделал четыре замены, выпустив Диопа, Кайю Энрике, Головина и Бен Йеддера, но это не изменило счет. Владение мячом ничего не давало, и каждый встречный выпад «Ниццы» нес большую опасность. Теперь команда должна реагировать на случившееся в гостях у «Труа» на следующей неделе», — грустно завершает материал администрация сайта.
В комментариях к этой и другим новостях, а также в соцсетях царят грусть и уныние. Снова много критики в адрес руководства, главного тренера и слабой работы на трансферном рынке, что привело к отсутствию глубины состава. Применительно к Головину в этот раз все сводится к неоднозначной ротации в столь ответственном матче.
«Головин провел две средние игры против «Байера». Так что нормально, что он на скамейке запасных. Он сыграет во втором тайме», — пытался понять решение тренерского штаба TeamDelicious1.
Однако еще до стартового свистка большая часть болельщиков предчувствовала разгром. «Головин и Бен Йеддер на скамейке, а в составе не блещущий игровым интеллектом Боаду. Я надеюсь, что Клеман докажет нам, что он гений. Ну, или он мечтает об увольнении и готовится к летнему отпуску», — горько иронизировал aurilien_.
«Клеман обезоружил одну из лучших линий команды — ее левый фланг. Головин и Кайю на скамейке», — критиковал выбор состава MundoMonaco.
«Ясно, что игровая система — провал, а Сарр и Матсима очень слабы. Возвращайте скорее Кайю, Виссама и Головина!» — требовал уже по ходу игры AllezFoot.
«Тренер слишком слаб. Счет 0:3 к перерыву закономерен. Чтобы сыграть с «Ниццей», он оставляет в запасе Головина, Бен Йеддера и Кайю», — недоумевал Abdel_Catallan.
«Представьте, что вы решаете провести ротацию... Вы выбираете поставить Боаду вместо Головина и оставляете в старте Диатта... И ничего... Вдумайтесь...» — недоумевал GuizzAsm.
«Головину, Кайю и Бен Йеддеру нечего делать на скамейке запасных», — резюмировал jcsanchez_radio.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|19
|3
|3
|62-23
|60
|
2
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|
3
|Монако
|25
|15
|5
|5
|53-34
|50
|
4
|Ланс
|25
|14
|8
|3
|39-20
|50
|
5
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|
6
|Лилль
|25
|13
|5
|7
|45-32
|44
|
7
|Ницца
|25
|11
|8
|6
|33-21
|41
|
8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|
11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|
12
|Клермон Фут
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|
13
|Нант
|25
|6
|10
|9
|25-30
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|25
|5
|6
|14
|22-48
|21
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|
18
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
19
|Труа
|25
|4
|7
|14
|34-55
|19
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
|3.03
|23:00
|
Ницца – Осер
|- : -
|4.03
|19:00
|
Ланс – Лилль
|- : -
|4.03
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|5.03
|15:00
|
Труа – Монако
|- : -
|5.03
|17:00
|
Монпелье – Анже
|- : -
|5.03
|17:00
|
Реймс – Аяччо
|- : -
|5.03
|17:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|5.03
|17:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|5.03
|19:05
|
Лион – Лорьян
|- : -
|5.03
|22:45
|
Ренн – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|19
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2