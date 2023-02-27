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Сегодня, 15:31

Гришин: «На уровне Франции и Германии Головин — обыкновенный средний футболист»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на информацию о том, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом.

«Хорошо, что Саша продлил контракт. Теперь на эти три года он будет спокоен и думать только о футболе. По поводу контракта и приглашения в Германию, думаю, это больше агентские игры. Головин по меркам нашего чемпионата — топ-игрок, но на уровне Франции и Германии он обыкновенный средний футболист. Не думаю, что на него был большой спрос из топ-3 чемпионатов. Всех хороших и чего-то стоящих игроков «Монако» уже продал. Думаю, там сейчас будет строиться новая команда. Единственный большой минус — «Монако» не будет играть в Лиге чемпионов», — приводит Sport24 слова Гришина.

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с клубом до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-grishin-na-urovne-frantsii-i-germanii-golovin-sredniy-futbolist-ne-dumayu-chto-na-nego-byl-spros-iz-top-3-lig
Александр Головин
ФК Монако
Александр Гришин
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Источник: Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года

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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
4
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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38 тур
3.03 23:00
Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
 - : -
5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 17
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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