Во время матча третьего тура лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» были задержаны три несовершеннолетних болельщика за участие в драке с игроками марсельского клуба, сообщает BFM TV.

По данным источника, на них были составлены протоколы, после чего задержанные отправились домой к родителям. Прокуратура Ниццы начала расследование по факту этого инцидента.

Напомним, во время матча фанаты «Ниццы» выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Фанаты были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

После паузы игроки «Ниццы» и арбитры вышли на поле, но футболисты «Марселя» остались в раздевалке. Матч был недоигран. Окончательное решение по этому матчу примут позднее.