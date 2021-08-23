Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) выступила с заявлением по поводу матча 3-го тура чемпионата страны «Ницца» — «Марсель».

«После серьезных инцидентов на матче «Ницца» — «Марсель» (3-й тур) дисциплинарная комиссия ПФЛ созывает оба клуба на заседание в среду, 25 августа 2021 года», — говорится в заявлении на сайте организации.

22 июля во время матча фанаты «Ниццы» выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Болельщики были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

После паузы игроки «Ниццы» и арбитры вышли на поле, но футболисты «Марселя» остались в раздевалке. Сразу после формального возобновления арбитр дал финальный свисток.