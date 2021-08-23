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Профессиональная футбольная лига Франции выступила с заявлением по поводу матча «Ницца» — «Марсель»

12:55
22 августа. &quot;Ницца&quot; - &quot;Марсель&quot;. Матч прерван из-за выбежавших на поле фанатов. Фото Reuters
22 августа. &amp;quot;Ницца&amp;quot; - &amp;quot;Марсель&amp;quot;. Матч прерван из-за выбежавших на поле фанатов. Фото Reuters
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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) выступила с заявлением по поводу матча 3-го тура чемпионата страны «Ницца» — «Марсель».

«После серьезных инцидентов на матче «Ницца» — «Марсель» (3-й тур) дисциплинарная комиссия ПФЛ созывает оба клуба на заседание в среду, 25 августа 2021 года», — говорится в заявлении на сайте организации.

22 июля во время матча фанаты «Ниццы» выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Болельщики были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

После паузы игроки «Ниццы» и арбитры вышли на поле, но футболисты «Марселя» остались в раздевалке. Сразу после формального возобновления арбитр дал финальный свисток.

Дополнительная информация:

https://www.lfp.fr/Articles/COMMUNIQU%C3%89S/2021/08/23/communique-de-la-lfp

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Екатерина Савостина все материалы автора

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