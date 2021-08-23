Хаос в Ницце: десятки фанатов выбежали на поле. Матч «Марселя» прерван

Подробности беспорядков в чемпионате Франции.

Матч 3-го тура французской лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» был остановлен на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев. Причина — беспорядки с участием болельщиков «Ниццы». Как сообщает Goal.com, на протяжении всего матча с сектора фанатов хозяев в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета летели бутылки и другие посторонние предметы. Это происходило, когда француз шел к угловому флагу исполнять подачу со «стандарта».

В середине второго тайма перед очередным угловым в Пайета попала одна из бутылок. Он сперва упал на газон, но быстро встал, поднял бутылку и швырнул ее обратно в сторону фанатов хозяев. Одновременно с этим к трибуне подбежали два одноклубника Пайета — Альваро Гонсалес и Маттео Гендузи. Они активно жестикулировали и что-то кричали фанатам.

К углу поля тут же стянулись остальные футболисты обеих команд, в том числе резервные, а также судьи и стюарды. С хозяйского сектора прямо на газон выбежали около сотни болельщиков, уронив рекламные щиты.

?? Sampaoli retenu par ses joueurs et les stadiers, veut en d?coudre avec les supporters. pic.twitter.com/oe3QRnY1gn — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2021

Массовой драки удалось избежать, но на видео попал момент, на котором один человек (предположительно, сотрудник «Марселя», так как у всех представителей делегации гостей были оранжевые манишки) бьет в лицо болельщика с хозяйского сектора. Ouest France сообщило, что одного зрителя унесли со стадиона на носилках.

One of the Marseille staff ran on and lumped a Nice fan ffs ? pic.twitter.com/Vq0aq1rN1u — Pato (@jpaterson97) August 22, 2021

Главный арбитр Бенуа Бастьен принял решение прервать встречу и увести команды в раздевалки. Болельщиков удалось усмирить и завести обратно на трибуну, но представители «Марселя» не успокоились — главный тренер гостей Хорхе Сампаоли и спортивный координатор клуба Базиль Боли продолжили размахивать руками и кричать, их сдерживали несколько человек. Но по видео неясно, кому был адресован их гнев.

Jorge Sampaoli is really wanting to throw down and knock someone out.



Marseille and now Nice squads having a real shuffle now. Basile Boli also wanting to uppercut someone.



Just wow. pic.twitter.com/yHcVRs0tIM — TWDTV (@TWDTV1) August 22, 2021

RMC Sport сообщает о том, что три футболиста «Марселя» получили повреждения во время инцидента — помимо Пайета (у него на спине обнаружена царапина), это Гендузи и Луан Перес. Позже в соцсетях появились их фотографии с покрасневшими следами удушения на шеях.

Тот же источник пишет, что матч все-таки будет возобновлен, хотя гости против. «Я сказал представителям «Марселя», что это проблема не футбола, а общественного порядка и ответственности, — цитирует Amazon президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривьера. — Мы должны возобновить игру. Болельщиков на трибуне не будет, они уйдут».

Примерно через 80 минут после остановки матч возобновили, но без игроков гостей. Сразу после этого прозвучал финальный свисток, и теперь «Марселю» грозит поражение со счетом 0:3.

Добавим, что это не первый подобный инцидент в этом сезоне с участием «Марселя» — две недели назад их гостевая игра с «Монпелье» также была прервана из-за агрессивного поведения болельщиков. В той встрече болельщики хозяев тоже забрасывали поле бутылками, в результате чего губу разбил запасной игрок «Марселя» Валентен Ронжье.