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«Ренн» готов расстаться с Камавинга за 35 миллионов евро

04:13
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Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 18-летний француз не намерен подписывать долгосрочное соглашение, поэтому клуб готов продать игрока. «Ницца» хочет получить за хавбека 35 млн евро.

Нынешнее соглашение Камавинга рассчитано до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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