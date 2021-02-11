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Покеттино назвал характер травмы Неймара

01:37
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино после матча Кубка Франции с «Каном» (1:0) не был оптимистичен в прогнозах по поводу травмы нападающего Неймара. У 29-летнего бразильца возникли проблемы с приводящими мышцами после столкновения со Стивом Яго.

«Неймар? Трудно сказать сейчас, что с ним. Посмотрим завтра, поговорим с доктором. Я не вижу будущего, поэтому пока трудно сказать. Мне нужно больше информации для принятия решения. Это приводящие мышцы», — цитирует MadeInFoot Покеттино.

В этом сезоне 29-летний Неймар сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач.

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