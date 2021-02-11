Мойзе Кин назвал несерьезной травму Неймара

Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин после матча 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» (1:0) отметил, что Неймар получил несерьезную травму. Бразильца заменили на 60-й минуте встречи.

«Все хорошо, Неймар в впорядке. Завтра, на тренировке, он появится и будет готов к следующем матчу», — сказал Кин в эфире Eurosport.

В этом сезоне 29-летний Неймар сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач.