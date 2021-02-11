Главный тренер «Кана» Паскаль Дюпра после поражения от «ПСЖ» в 1/32 финала Кубка Франции (0:1) отметил, что не будет плакать из-за результата. Единственный мяч забил Мойзе Кин.

«Я не буду плакать, оставлю это Неймару», — сказал Дюпра в эфире Eurosport.

Напомним, в этом матче нападающий «ПСЖ» Неймар получил мышечную травму и был заменен на 60-й минуте.